Wegen Bauarbeiten in Darmstadt fahren die Linien K und KU am Mittwoch (18.08.) und Donnerstag (19.08.21) eine Umleitung. Die Haltestelle „Botanischer Garten/Vivarium“ in Fahrtrichtung Luisenplatz ist in die Roßdörfer Straße auf Höhe der Hausnummer 134 verlegt.