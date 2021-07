Streit eskaliert – 33-Jähriger mit Softairwaffe bedroht – Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Wegen des Verdachts der Bedrohung wird sich ein 34-Jähriger zukünftig verantworten müssen. Der Mann wurde im Rahmen einer ausgelösten Fahdnung am Dienstagmorgen (27.07.21) in Darmstadt vorläufig festgenommen. Zuvor soll er mit einem 33-Jährigen aus Darmstadt gegen 1 Uhr im Bereich des Herrngartens in Streit geraten sein. Nach ersten Erkenntnissen zog er im Verlauf des Konfliktes plötzlich eine Softairwaffe, die den Anschein erweckte eine echte zu sein und drohte damit seinem Kontrahenten. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten die beschriebene Waffe sicher und nahmen den 34-Jährigen mit zur Wache. Dort wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen