Impfzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt führt Quartiersimpfungen in Kranichstein durch

Das Impfzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet im Rahmen der sogenannten Quartiersimpfungen Vor-Ort-Impftermine für Bürgerinnen und Bürger in Kranichstein an.

Geimpft wird am 17. und 18. Juli, die Zweitimpfung findet dann sechs Wochen später am 28. und 29. August 2021 statt.

Verimpft wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech, eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Bürgerinnen und Bürger aus den Vierteln, die sich impfen lassen möchten, müssen aber mindestens 16 Jahre alt sein. Noch nicht Volljährige müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Wer sich impfen lassen möchte, muss folgende Unterlagen zum Impftermin mitbringen: Ausweis (Personalausweis oder Reisepass oder ein vergleichbares Dokument), seinen Impfausweis und die Krankenkassenkarte. Stattfinden werden die Impfungen in der Erich Kästner-Grundschule im Wickopweg 2, in 64289 Darmstadt. Geöffnet sind die Impfräume an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt