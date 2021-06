AirLiner vom 1. Juli an wieder alle 30 Minuten unterwegs – RMV legt neue Fahrpreise fest

Von 1. Juli 2021 an können Fahrgäste den AirLiner wieder häufiger nutzen. Die pandemiebedingten Einschränkungen werden gelockert und auch die HEAG mobiBus bietet die Direktverbindung zwischen Darmstädter Innenstadt und Frankfurter Flughafen wieder im gewohnten 30-Minuten-Takt an.

Zudem passt der RMV zum 1. Juli die Fahrpreise für sein gesamtes Verbundgebiet an, auch für den AirLiner gelten somit neue Tarife. Diese sowie den Fahrplan hat die HEAG mobiBus in einem Flyer zusammengefasst, der.im Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz sowie in der RMV-Mobilitätszentrale am Darmstädter Hauptbahnhof ausliegt.

Download: Faltblatt AirLiner Stand 1. Juli 2021 (PDF, 1 MB)

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH