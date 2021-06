Linien K, KU: Haltestellen verlegt

Wegen Bauarbeiten in der Roßdörfer Straße in Darmstadt fahren die Linien K und KU von Montag (21.06.) an bis einschließlich 16. Juli 2021 in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung. Die Haltestelle „Roßdörfer Platz“ ist an die gleichnamige Straßenbahnhaltestelle verlegt, die Haltestelle „Beckstraße“ in die Heinrichstraße auf Höhe der Hausnummer 171. Die Haltestelle „Heidenreichstraße“ Richtung TU-Lichtwiese befindet sich in der Roßdörfer Straße auf Höhe der Hausnummern 93 bis 95, in der Gegenrichtung wird die Haltestelle regulär angefahren.