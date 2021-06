100.000. Immunisierung im Impfzentrum Darmstadt

Am Sonntag, 13. Juni 2021 ist im Darmstädter Impfzentrum die 100.000. Immunisierung gegen das Sars-Cov-2-Virus erfolgt. Seit Beginn der Impfungen mit den mobilen Impfteams am 27. Dezember 2020 und der Inbetriebnahme des Impfzentrums im Darmstadtium am 19. Januar 2021 sind insgesamt 100 063 Impfungen (61.050 Erst- und 39.013 Zweitimpfungen) durchgeführt worden.

„Der Betrieb im Impfzentrum lief und läuft reibungslos“, betont Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Unsere Mitarbeitenden erhalten immer wieder viel Lob für die guten Abläufe und ihre Freundlichkeit, dafür danke ich ihnen. Es bewährt sich auch, dass die Impfstrategie jetzt auf drei Säulen – Impfzentren, Hausärzten und Betriebsärzten – ruht. So können, sofern ausreichend Impfstoff vorhanden ist, viele Menschen in kurzer Zeit geimpft werden. Jede einzelne Impfung bringt uns der Normalität einen Schritt näher.“

Lob für ihre Mitarbeiter und die Impfwilligen sprach auch Dr. Daniele Bruns aus, die das Impfzentrum seit Anfang Mai leitet: „Die Impfwilligen, die zu uns kommen, sind froh ihre Impfung zu erhalten. Unsere Mitarbeitenden behalten selbst in Spitzenzeiten einen kühlen Kopf, sind engagiert und machen sehr professionell einen super Job.“

Das Impfzentrum Darmstadt wird wie alle hessischen Impfzentren noch längstens bis zum 30. September 2021 in Betrieb sein. Oberbürgermeister Partsch bittet weiterhin darum, umsichtig und vorsichtig zu bleiben: „Wir sind immer noch in einer Situation, die einen verantwortungsvollen Umgang mit der Lage erfordert. Die Inzidenzen sind zwar stark gefallen, aber die Pandemie ist keineswegs schon vorbei.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt