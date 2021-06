Das Kaufhaus der Gelegenheiten ist wieder geöffnet

Das Kaufhaus der Gelegenheiten (KA-GEL), der Kooperationspartner des EAD, ist seit Kurzem wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Gemäß den aktuellen Corona-Auflagen dürfen sich bis zu zwölf Personen gleichzeitig in dem Secondhand-Kaufhaus in der Pallaswiesenstraße 122 aufhalten.

Auch eine Bestellung von Möbeln oder großen Elektrogeräten, die dann am KA-GEL abgeholt werden, ist per E-Mail oder Telefon möglich.

Neu im KA-Gel ist der Mitnahmemarkt, in dem es besonders günstige Preise für Möbel gibt, die sofort mitgenommen werden.

Das KA-GEL bietet weiterhin Haushaltsauflösungen, Transporte, Umzugshilfen und Kellerräumungen an. Aktuelle Informationen sind auf der Website https://www.ka-gel.de zu finden.