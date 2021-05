Freibadsaison beginnt: Woog, Mühlchen und Mühltalbad öffnen am 1. Juni – DSW-Bad für Vereinsbetrieb – Jeweils drei Zeitfenster zum Buchen

Es ist so weit. Mit dem Eintreten in die Stufe 2 öffnen am 1. Juni 2021 die Darmstädter Schwimmbäder am Woog (Familienbad und Insel) in Eberstadt (Mühltalbad) und in Arheilgen (Mühlchen).

„Wir sind bereit“, freut sich auch Bürgermeister Rafael Reißer über den Startschuss in die Freibad-Saison. „Trotz der vielen Unwägbarkeiten im Vorfeld sind wir wieder eine der ersten Städte in Hessen, die die Schwimmbäder öffnen“.

Um möglichen vielen Menschen Zugang zu den Bädern zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch den größtmöglichen Schutz vor Ansteckung zu gewährleisten, wird der Zugang in den Bädern erneut zeitlich befristet. Wie im Vorjahr werden in Eberstadt und am Woog wieder drei Zeitfenster für den Besuch angeboten:

– Frühschwimmen 8 Uhr bis 10 Uhr

– Erster Zeitblock 10.45 Uhr bis 14.45 Uhr

– Zweiter Zeitblock 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Das Arheilger Mühlchen arbeitet zunächst im Einschicht-Betrieb und öffnet von 14 Uhr bis 19.30 Uhr. Da dem Eigenbetrieb Bäder in diesem Jahr noch Aushilfsrettungsschwimmer und -schwimmerinnen fehlen, bleibt das DSW-Freibad vorerst nur für den Vereinsbetrieb geöffnet. Ziel ist es aber, auch dieses Bad für die Öffentlichkeit zu öffnen.

Zur Sicherstellung der Abstands- und Hygieneregeln werden die Besucherzahlen erneut reglementiert. Für den Eintritt im Bad ist daher im Vorfeld des Besuches ein Online-Ticket über die Seite der Wissenschaftsstadt Darmstadt www.darmstadt.de zu erwerben – die Reservierung wird ab dem 29. Mai möglich sein. Die Tickets werden jeweils freitags vormittags für die kommende Woche freigeschaltet. Dies soll möglichst vielen Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit geben, ein Ticket auch kurzfristig zu bekommen.

„Bitte bleiben Sie weiterhin vor- und umsichtig“, mahnt Bürgermeister Reißer, trotz der zurückgehenden Inzidenzen die Hygiene- und Abstandsregelungen in den Bädern einzuhalten. „Wenn wir sehen, dass der Betrieb gut funktioniert, werden wir die Besucherkontingente weiter erhöhen“, kündigt Reißer bereits jetzt an.

Anders als im Vorjahr werden in diesem Jahr Saisonkarten online angeboten. Allerdings muss für den jeweiligen Freibad-Besuch trotzdem ein Online-Ticket für Saisonkarten-Inhabende („Nullticket“) erworben werden.

Personen, die keine Möglichkeit haben, ein Online-Ticket zu erwerben, können dies alternativ am Bürgerinformationszentrum am Luisenplatz tun. In Arheilgen besteht die Möglichkeit, jeweils täglich von 18 Uhr bis 19.30 Uhr am Mühlchen und in Eberstadt am Mühltalbad in den Reinigungszeiten von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie 19 Uhr bis 19.30 Uhr Tickets für den Freibadbesuch zu erwerben. Sonderregelungen für Genese und Geimpfte gibt es in den Bädern nicht, auch sie müssen im Vorfeld ein Online-Ticket erwerben.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt