Anhänger, Wohnmobile und Garagentor mit Farbe besprüht

Einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro haben Vandalen in der Zeit zwischen Samstag (22.05.) und Montag (24.05.21) in Darmstadt verursacht. Die noch unbekannten Täter betraten einen Parkplatz in der Pallaswiesenstraße und damit das Gelände eines Schaustellerverbandes beschädigten zwei Wohnwagen und besprühten acht Fahrzeuge sowie ein Garagentor mit blauer Farbe. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die zuständige Ermittlungsgruppe-City für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen