Einschränkungen für Autoverkehr in der Heidelberger Straße

Wegen abschließender Arbeiten am neuen Überweg über die Straßenbahngleise kommt es von Dienstag (25.05.) an bis einschließlich 11. Juni 2021 in der Heidelberger Straße in Darmstadt auf Höhe der Einsteinstraße zu Einschränkungen für den Autoverkehr. Die Fahrbahn wird an dieser Stelle auf eine Fahrspur verengt. Da die Durchfahrt immer nur in eine Richtung möglich ist, wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt. Der Fuß- und Radverkehr wird während der Bauarbeiten auf die westliche, zur Lincoln-Siedlung hin gelegene Seite der Heidelberger Straße umgeleitet.

Quelle: HEAG mobilo GmbH