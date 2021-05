Wissenschaftsstadt Darmstadt öffnet Stadtbibliothek nach Corona-Pause

Die Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt strebt im Hinblick auf die sinkenden Inzidenzen eine Wiedereröffnung ihrer Standorte mit eingeschränkten Öffnungszeiten und Service ab Donnerstag, 20. Mai 2021, an.

Bürgermeister Rafael Reißer dazu: „Die sinkenden Zahlen geben uns die Möglichkeit, auch in diesem Bereich wieder mehr Service und Komfort für die Bürgerinnen und Bürger bei der Nutzung des kommunalen Bildungsangebotes zu ermöglichen. Dies werden wir in den kommenden Tagen nun umsetzen, immer unter Voraussetzung das die Zahlen niedrig und das Infektionsgeschehen kontrollierbar bleibt.“

Ab dem 20. Mai 2021 wird die Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus und die Stadtteilbibliothek Eberstadt wieder geöffnet werden. Der Aufenthalt sollte möglichst kurz gehalten werden. Der Bücherbus wird ab dem 8. Juni 2021 wieder den Betrieb aufnehmen. Den Lesern der Fahrbibliothek wird ein Bestellservice angeboten und sie können Medien abgeben. Es ist nicht erforderlich, dass die Leser den Bücherbus betreten. Die Stadtteilbibliothek Kranichstein wird allerdings zunächst weiterhin nur den Bestell- und Abholservice anbieten, da diese in den Räumlichkeiten der Erich-Kästner-Schule untergebracht ist, was die Kontrolle der Abläufe im Hinblick auf den Infektionsschutz erschwert. Eine Abholung der Medien ist gegenwärtig erst ab 15 Uhr möglich.

Für die Standorte Justus-Liebig-Haus und Eberstadt gilt, dass das geltende Hygienekonzept weiterhin umgesetzt wird. Maßgeblich ist hier das Konzept, das auch bei der kurzfristigen Öffnung zwischen dem 17. und 27. März 2021 herangezogen wurde. Im März bei der ersten Öffnung kam die Pflicht für Besucher, eine medizinische Maske zu tragen.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

• Die Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus bietet folgende Öffnungszeiten an:

Dienstag und Donnerstag: 12 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag: 10 bis 16 Uhr

• Die Stadteilbibliothek Eberstadt bietet folgende Öffnungszeiten an:

Dienstag und Donnerstag: 14 bis 18 Uhr, Freitag: 10 bis 12 Uhr

• Der Bücherbus fährt ab dem 8. Juni 2021 seine üblichen Nachmittagshaltepunkte an. Er fährt an vier Tagen die Woche. Wegen der langen vorangegangenen Schließung möchte das Team der Fahrbibliothek auch einen Teil der Sommerferien seine Haltepunkte anfahren.

Die Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus verzichtet aktuell auf eine Öffnung am Samstag, die Öffnungszeiten sind vorerst reduziert.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt