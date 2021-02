Wegen Kanalarbeiten in der Bahnhofstraße fahren die Linien P und PE von Montag (01.03) an bis einschließlich 31. März 2021 in Pfungstadt in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung. Die Haltestellen „Friedhof“ und „Waldstraße“ entfallen, ersatzweise wird die Haltestelle „Ringstraße“ angefahren.