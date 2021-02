„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ – Evangelisches Dekanat lädt zu Livestream-Reihe in der Passionszeit ein

Die Passionszeit hat begonnen. Viele nehmen sich für die sieben Wochen bis Ostern vor, auf etwas Bestimmtes wie Fleisch oder Alkohol zu verzichten. Nach einem Jahr voller Einschränkungen könnte die Passionszeit auch dazu dienen, sich etwas bewusst vorzunehmen, wie einen Anruf zu tätigen oder einen Brief zu schreiben. Die Passionszeit bietet Gelegenheit, frei zu werden für neue Möglichkeiten und Perspektiven.

Das Evangelische Dekanat Darmstadt-Stadt lenkt das Augenmerk auf die evangelische Fastenaktion „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ und lädt zu einer Livestream-Reihe ein. An fünf Sonntagen der Passionszeit werden Gottesdienste zu Wochenthemen der Fastenaktion aus verschiedenen Kirchengemeinden im Dekanat live auf dem YouTube-Kanal des Dekanats übertragen. Die Videos stehen auch anschließend noch zur Verfügung.

Der ZDF-Fernsehgottesdienst am kommenden Sonntag, 21. Februar 2021, 9.30 Uhr, aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach bildet den Auftakt der Fastenaktion. Gestaltet wird er von Susanne Breit-Keßler, Regionalbischöfin i.R. und Kuratoriumsvorsitzende von „Sieben Wochen ohne“, dem Publizisten Arnd Brummer und Pfarrerin Bianca Schamp von der gastgebenden Triangelis-Gemeinde.

Am darauffolgenden Sonntag, 28. Februar 2021, um 18 Uhr, nehmen Pfarrerin Anita Gimbel-Blänkle und Carmen Prasse das Wochenthema „Von der Rolle“ in den Blick. Am Sonntag, 7. März 2021, um 10 Uhr geht es bei der Live-Übertragung aus der Matthäuskirche mit Pfarrerin Meike Melchinger und Pfarrer Andreas Schwöbel um „Das Spiel mit dem Nein“. Pfarrer Dr. Gerhard Schnitzspahn und Vikarin Michèle Guyot sprechen am Sonntag, 14. März 2021, um 10.30 Uhr in der Johanneskirche über „Dir zuliebe“. Unter dem Titel „Geht doch!“ widmet sich Pfarrer Dr. Raimund Wirth beim Livestream am Sonntag, 21. März 2021, um 10 Uhr aus der Pauluskirche der Fastenaktion. Den Abschluss bildet die Übertragung des Gottesdienstes mit Pfarrerin Barbara Themel am Sonntag, 28. März 2021, um 10 Uhr zum Thema „Richtungswechsel“.

Weitere Informationen zur evangelischen Fastenaktion „Spielraum! Sieben Wochen ohne“ unter https://7wochenohne.evangelisch.de

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt-Stadt