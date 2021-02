Der Ausländerbeirat Darmstadt ruft alle Stimmberechtigten zur Stimmabgabe zu den Ausländerbeirats-, Gemeinde- und den Ortsbeiratswahlen auf

Der amtierende Ausländerbeirat Darmstadt ruft alle Wahlberechtigten in Darmstadt dazu auf, am 14. März 2021 von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und an den Ausländerbeiratswahlen und den Kommunalwahlen teilzunehmen: „Nehmen Sie die Chance wahr und geben Sie mit Ihrer Stimme ein Bekenntnis für ein gerechtes, weltoffenes Darmstadt und für mehr Gleichberechtigung ab! An alle Migrantinnen und Migranten, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner und EU-Bürgerinnen und EU-Bürger appellieren wir, für eine lebendige Demokratie, für Mitmenschlichkeit, Vielfalt und Toleranz in Darmstadt einzutreten!“. An den Ausländerbeiratswahlen können ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, teilnehmen.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie appelliert der Vorstandsvorsitzende des Ausländerbeirats an das Verantwortungsbewusstsein aller: „Gerade in der aktuell schwierigen Lage sollte man die Option der Briefwahl nutzen“, so die Empfehlung. Der Ausländerbeirat zeigt sich auch erfreut über die Möglichkeit, ab dem 01.02.2021 Briefwahlanträge online zu stellen: „Dies ermöglicht dem Wahlamt eine effektivere und schnellere Bearbeitung und schont Ressourcen“, so die Einschätzung der Beiratsmitglieder.

Quelle: Ausländerbeirat Darmstadt