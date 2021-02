Automaten mit Tabakwaren im Visier Krimineller – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Zwei Automaten, aufgestellt in jeweils zwei öffentlich zugänglichen Einkaufspassagen in Darmstadtr sind am Samstag (30.01.21) in das Visier von Kriminellen geraten.

Am frühen Morgen gegen 3 Uhr schlugen die Täter zunächst die Scheibe eines in der Schuchardstraße aufgestellten Automaten ein und entwendeten mehrere Tabakwaren.

Wenige Stunden später, gegen 3 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem solchen Gerät in der Wilhelminenpassage und ließen nochmals unter anderem Tabakwaren mitgehen.

Der verursachte Schaden sowie der Wert der Beute werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe – City in Darmstadt ist mit beiden Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen