ENTEGA nimmt auf dem Firmengelände eine Schnellladestation in Betrieb

ENTEGA hat in Darmstadt am Parkplatz Kasinostraße auf dem Firmengelände neben einem Einkaufsmarkt einen Ladepark mit einer Schnellladestation in Betrieb genommen. E-Fahrzeuge können hier je nach Batteriekapazität und Ladeleistung in 20 bis 30 Minuten geladen werden.

Die Schnellladestation hat zwei Anschlüsse mit den gängigen Steckern CHAdeMO mit 60 kW bzw. CCS mit 120 kW. Zudem gibt es 4 normale AC Ladestationen mit je 2 Ladepunkten und 22 kW pro Ladepunkt. Es ist geplant, zwei von diesen 4 Ladestationen für E-Carsharing-Autos von book-n-drive zu reservieren.

„E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein für klimafreundlichen und smarten Verkehr. Die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen, gehört zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie “, sagt ENTEGA Geschäftsführer Thomas Schmidt

ENTEGA engagiert sich seit langem in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität und hat rund 110 E-Tankstellen in Kommunen in Südhessen installiert. Derzeit liegt der Fokus auch darauf, Schnellladestationen zu errichten.

Quelle: ENTEGA AG