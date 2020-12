Arheilgen: Hausfassade und Garage mit blauer Farbe beschmiert – Zeugen gesucht

Die Polizei in Darmstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, nachdem Zeugen am Donnerstagmittag (17.12.20) mehrere Farbschmierereien unter anderem an Hausfassaden in der Fuchsstraße in Arheilgen festgestellt und die Beamten informiert hatten. Auch eine Garage war von den Vandalen beschmiert worden. Die Tatzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Mittwoch (16.12.) und Donnerstag (17.12.20) liegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die sich auf Personen in Tatortnähe beziehen, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen