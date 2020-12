Covid-19-Fälle in der Stadtverwaltung: Zulassungsstelle muss bis voraussichtlich 23. Dezember geschlossen werden

Wegen mehrerer Covid-19-Fälle in der Zulassungsstelle in Darmstadt muss diese vom 11. bis voraussichtlich 23. Dezember 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen werden.

Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen Termin in diesem Zeitraum vereinbart haben, können ihre Unterlagen am Tag des Termins von 7.30 bis 12 Uhr im Eingangsbereich in der Rüdesheimer Straße 119 abgeben.

Dabei ist zu beachten, dass nur vollständige Unterlagen abschließend bearbeitet werden können; unvollständige Unterlagen können nach entsprechendem Hinweis durch die Mitarbeitenden wieder abgeholt werden. Bei der Abgabe kann keine Beratung erfolgen.

Die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet, die dynamische Entwicklung der personellen Einsatzstärke lässt eine Prognose der Bearbeitungsdauer aktuell nicht zu.

Fertig bearbeitete Zulassungsanträge werden per Post zurückgesandt, eine Rechnung wird beigefügt.

Bürgerinnen und Bürger können vorab prüfen, ob das jeweilige Anliegen auch online über iKfz abgewickelt werden kann.

Die Abgabetermine für Großkunden bleiben unverändert.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt