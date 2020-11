Mit „Rempeltrick“ Geldbörse entwendet – Polizei ermittelt

Drei noch unbekannte Täter haben am Freitag (13.11.20) ihr Unwesen im Darmstädter Zweifalltorweg getrieben. Zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr waren die drei Unbekannten einem 56-jährigen Passanten begegnet und hatten ihn auf dem Fußweg kurz „angerempelt“. Die wenigen Sekunden reichten den Tätern offenbar aus, um unbemerkt die in der Hosentasche verstaute Geldbörse des Passanten zu entwenden. Nachdem sich das Trio zügig entfernt hatte, bemerkte der „Angerempelte“ den Diebstahl. Hinsichtlich der Personenbeschreibung sind nur wenige Details bekannt. Demnach wurde einer der Täter als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,60 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und war mit einer hellen Bluejeans bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo (K24) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen