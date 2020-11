Trickdiebe in Kirchenladen – Zeugen gesucht

Zwei Trickdiebe haben am Mittwochmorgen (11.11.20) ihr Unwesen in einem Kirchenladen in der Rheinstraße, nahe Ecke Gagernstraße in Darmstadt getrieben.

Gegen 10 Uhr hatte das Duo das Geschäft betreten. Währende einer der Männer die anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte, nutze sein Komplize einen unbeobachteten Augenblick, griff in die Kasse und entwendete das Scheingeld. Nachdem beide Täter im Anschluss zügig den Verkaufsraum verließen, bemerkte die Mitarbeiterin den Diebstahl und informierte die Polizei.

Das Kommissariat 24 ist nun mit dem Fall und den weiterführenden Ermittlungen betraut. Die Beamten haben ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können.

Die Kriminellen wurden auf etwa 16 bis 17 Jahre alt geschätzt. Einer der Flüchtenden hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer Jacke in der Farbe Beige, einer dunklen Trainingshose und einer dunklen Mütze bekleidet. Er hatte einen weißen Mund- und Nasenschutz. Sein Begleiter trug eine Jacke in der Farbe Khaki und eine schwarze Mütze. Das Erscheinungsbild beider Täter wurde als westasiatisch wahrgenommen.

Hinweise werden an die Kripo Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen