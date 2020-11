Evangelische Kirche erinnert an Verfolgung von Trans- und Intersexuellen – Gottesdienst in der Stadtkirche Darmstadt

„Are you with me? – Menschen b(r)au(ch)en Vertrauen“ ist der Titel eines Gottesdienstes am Sonntag, 15. November 2020, der dem Gedenken an die Opfer trans*feindlicher Gewalt gewidmet ist. Beginn ist um 10 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche, Kirchstraße 11, in Darmstadt. Der Gottesdienst wird zudem live auf dem YouTube-Kanal der Stadtkirche übertragen: https://www.youtube.com/watch?v=QCOv2wDPjUI

Die Fachgruppe Gendergerechtigkeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) lädt zu dem Gedenkgottesdienst ein. Anita Gimbel-Blänkle, Pfarrerin der Stadtkirchengemeinde und Referentin für Chancengleichheit der EKHN, und Pfarrer Martin Franke, Theologischer Referent der Kirchensynode der EKHN, gestalten den Gedenkgottesdienst. Stadtkirchenkantor Christian Roß wirkt an der Orgel mit. Beim Besuch des Gottesdienstes werden die persönlichen Daten am Eingang registriert, es herrscht Maskenpflicht während des Gottesdienstes.

Zeitgleich findet ein solcher Gedenkgottesdienst an die Opfer trans*feindlicher Gewalt in Mainz in der Christuskirche statt, der hier von Jasmin Schönemann-Lemaire, Pfarrerin der Christuskirchengemeinde, und Gernot Bach-Leucht, Landesjugendpfarrer der EKHN, gestaltet wird.

Beide Gottesdienste gedenken der mehreren hundert Trans*Personen, die weltweit jährlich Gewalt erfahren oder gar ermordet werden. Sie liegen in zeitlicher Nähe zum Transgender Day of Remembrance, der seit 1999 jedes Jahr am 20. November begangen wird. Bereits im vorigen Jahr hatte die Fachgruppe Gendergerechtigkeit zu einem Gedenkgottesdienst in die Stadtkirche Darmstadt am Buß- und Bettag eingeladen

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt-Stadt