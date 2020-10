Covid-19-Infektion an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gab es am Mittwoch, 7. Oktober 2020, einen laborbestätigten Fall von Covid-19 an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift. Betroffen ist eine Schülerin. Die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Insgesamt wurden am Mittwoch für Darmstadt acht neue laborbestätigte Covid-19-Infektionen gemeldet. Die Zahl der COVID-19-Erkrankten für die Stadt Darmstadt beträgt somit kumulativ 474; 380 von ihnen werden als geheilt angesehen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt