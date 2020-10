Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Führung über den Jüdischen Friedhof ein

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Sonntag, 18. Oktober 2020, um 11 Uhr eine Führung über den Jüdischen Friedhof zum Thema „350 Jahre jüdisches Leben in Darmstadt“ an. Udo Steinbeck wird die Führung leiten und einen Überblick über die Beerdigungskultur nach jüdischen Religionsvorschriften geben. Weiterhin wird das jüdische Leben im Zuge der Stadtentwicklung Darmstadts und unter Berücksichtigung der politischen Veränderungen erläutert. Steinbeck gibt nach Wunsch auch Auskunft zu einigen wichtigen Biographien auf dem Jüdischen Friedhof.

Treffpunkt ist der Eingang zum Jüdischen Friedhof, Seekatzstraße 29. Die Führung ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Eine Voranmeldung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes – Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr – unter der Telefonnummer 06151 132900 ist unbedingt erforderlich. Nur angemeldete Personen dürfen an der Führung teilnehmen.

Bei dieser Führung besteht Maskenpflicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ihre Masken mitzubringen. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen.