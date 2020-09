Zwei Covid-19-Fälle an zwei Darmstädter Schulen – Betroffene Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gab es am Donnerstag (24.09.20) jeweils einen laborbestätigten Fall von Covid-19 an zwei Darmstädter Schulen. Betroffen sind die Erich-Kästner-Schule mit 40 Schülerinnen und Schülern und wenigen Lehrern in Quarantäne sowie die Lichtenbergschule mit 59 Schülerinnen und Schülern und 3 Lehrerkräften in Quarantäne. Die Schulen sind informiert, die betroffenen Kontaktpersonen sind kontaktiert.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt