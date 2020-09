53-Jähriger von Unbekannten ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 53 Jahre alter Mann am Dienstagabend (22.09.20), gegen 19.30 Uhr, von einem noch unbekannten Täter in der Albert-Schweitzer Anlage unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Dabei verletzet sich der Darmstädter leicht. Der etwa 1,80 Meter große Angreifer flüchtete im Anschluss auf seinem Skateboard in Richtung Tankstelle. Er hatte eine dunkle Hautfarbe , lange Haare und war mit einem hellen Oberteil bekleidet. Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen