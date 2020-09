Jeweils ein Covid-19-Fall an Wilhelm-Leuschner- und Martin-Behaim-Schule: Betroffene Schulklassen und Lehrkräfte in Quarantäne

An der Wilhelm-Leuschner-Schule und der Martin-Behaim-Schule in Darmstadt ist jeweils ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Die zwei Klassen und die betroffenen Lehrkräfte wurden unmittelbar von der Schule informiert. Das Gesundheitsamt hat in beiden Fällen bereits die Quarantäne der betroffenen Personen veranlasst.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt