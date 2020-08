Ortsgericht Eberstadt mit Corona-bedingten Einschränkungen wieder geöffnet – Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Das Ortsgericht Eberstadt in der Oberstraße 11 ist wieder für alle Bürger geöffnet, allerdings noch mit Corona-bedingten Einschränkungen. Für einen Termin – sei es für Beglaubigung, Antrag auf eine Immobilien-Wertermittlung oder Sterbefallanzeige – ist eine telefonische Terminvereinbarung bei der Bezirksverwaltung unter den Rufnummern 13-2423 oder 13-2425 anzufragen. Bürger können auch ihre Mail-Adresse hinterlassen. Dieser Termin kann jeden Mittwoch in der Zeitspanne zwischen 8 und 12 Uhr liegen. An der Eingangstür zur Bezirksverwaltung muss geklingelt werden, dort werden die Bürger abgeholt. Es wird zudem um einen Mundschutz und abgezählte Bearbeitungsgebühr gebeten. Mit diesen Regelungen wird dafür gesorgt, dass immer nur eine Person, Mutter/Kind oder ein Paar im Eingangsbereich und Ortsgericht bedient und die Infektionsgefahr minimiert wird.

Die Abläufe in der Bezirksverwaltung Eberstadt werden auch nicht mehr durch die Baustelle im Eingangsbereich beeinträchtigt. Der behindertengerechte Zugang zur Bezirksverwaltung mit Meldebehörde für die Erneuerung von Personalausweisen und Ortsgericht Eberstadt ist fertiggestellt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmsstadt