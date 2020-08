Das 27. Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt findet statt. Das beliebte Darmstädter Kulturfestival lässt sich durch die Corona-Pandemie nicht abschrecken. In den letzten Wochen haben die künstlerischen Leiter Iris Daßler und Rainer Bauer eifrig neue coronakonforme Konzepte entwickelt. Das flexible Konzept setzt auf kleine Veranstaltungen in Hinterhöfen, privaten Gärten oder bei Kulturinitiativen. Insgesamt sind ca. 30 Straßentheateraufführungen in der ganze Stadt verteilt geplant. Zwei Formate stehen auf dem Programm. Das Just for Fun Varieté und der Just for Fun Express.

Just for Fun Varieté

05.-.08.08.2020

Im Innenhof des Kulturzentrums Bessunger Knabenschule Darmstadt findet das Just for Fun Varieté statt. Internationale Künstler*innen und Artist*innen präsentieren ein exklusives Straßentheatererlebnis. Das belgisch/niederländische Akrobatikduo Zinzi & Evertjan begeistert mit spielerischer Leichtigkeit und fulminanter Hand-auf-Hand-Akrobatik, der argentinische Straßenkünstler Goma frönt seiner Improvisationslust und Schwarzclown Matthias Romir bewegt durch urkomische und berührenden Geschichten.

Matthias Romir – Schwarzclown (D)

Die schwerelose Leichtigkeit von Luftballons bekommt in den Händen der kauzigen Kunstfigur auf Rollschuhen eine groteske Note. Aus dem verspielten Kampf mit den Tücken des Objekts entwickelt sich bald eine zugleich urkomische wie berührende Geschichte. Expressive Jonglage trifft auf naives Maskenspiel. Ein Sammelsurium kurioser Einfälle das unter die Haut geht.

Zinzi & Evertjan – Hand-auf-Hand-Akrobatik (Niederlande/Belgien)

Ein Mann und eine Frau – alles scheint einfach und wird dann doch kompliziert. Völlig unverkrampft setzt das junge belgisch-niederländische Duo das älteste Thema der Welt in umwerfende akrobatische Bilder um und begeistert mit technischer Eleganz und

spielerischer Leichtigkeit. ZINZI & EVERTJAN zählen gegenwärtig, nicht nur wegen ihrer

fulminanten Hand-auf-Hand-Akrobatik, zu den absoluten Highlights der Szene.

Goma – Streetcomedy (Argentienien)

Mit einer unendlich großen Improvisationslust und darstellerischem Können benutzt Goma Sounds und berühmte Tonfolgen, um unsere Wahrnehmung zu manipulieren. Mit viel Einfallsreichtum gelingt es ihm, gewöhnliche Alltagssituationen in originell, witzige Sequenzen zu verwandeln.

Just for Fun Varieté – Termine:

Mi. 5.8.20 – 18:00 + 20:30 Uhr

Do. 6.8.20 – 18:00 + 20:30 Uhr

Fr. 7.8.20 – 18:00 + 20:30 Uhr

Sa. 8.8.20 – 18:00 + 20:30 Uhr

Innenhof Kulturzentrum Bessunger Knabenschule Darmstadt

Der Zugang ist nur mit gültiger Eintrittskarte möglich, max. 100 Personen

Kartenvorverkauf nur online oder in Vorverkaufsbüros

www.justforfun-darmstadt.de

Just for Fun Express

ab 13.08. bis 20.09.2020

Der Straßentheater-Bringdienst „Just for Fun Express“ rollt mit Darmstädter Künstler*innen durch die Stadt. Er bringt das Straßentheater direkt zu den Menschen! Mit einem Lastenrad als Transportmittel werden umweltfreundlich und unkompliziert Hinterhöfe, private Gärten und Initiativen angefahren und bespielt. Geplant sind Stopps im Theater Moller Haus, HoffArt-Theater, Klause, Menschenskinder, Agora u.v.a.

Das Akrobatikduo Elabö erzählt eine artistische Schachgeschichte, die Handschattenspielerin Carola Kärcher lässt magische Welten aus ihrem Schattenkoffer entstehen und der Profibürokrat Herbert Faulhaber präsentiert seine Kugelschreibersammlung und berichtet über die neuesten Entwicklungen.

Herbert Faulhaber – Bürokomik

Als Profibürokrat beim Bundesamt für ungewöhnliche Maßnahmen und Bürgerbeteiligung, kurz: „BFUMUB“ präsentiert seine umfangreiche Kugelschreibersammlung und besticht mit interessanten Fakten und Neuigkeiten aus dem aktuellen politischen Zeitgeschehen.

Elabö – Zirkustheater

Das Darmstädter Akrobatik-Duo mit Anne Holdik und Mitja Averhoff tritt mit preisgekröntem Zirkustheater und atemberaubender Partnerakrobatik auf.

Carola Kärcher – Handschattenspiel

Eine Lampe, eine Leinwand und zwei Hände. Magisches Schattenspiel mit bloßen Händen, gemischt mit Humor und Poesie sorgt für Faszination und spannende Unterhaltung!

Öffentliche bereits feststehende Termine Just for fun Express:

Do. 13.08.20 – 20:30 Uhr – Theater Moller Haus – Freiluftbühne

Fr. 14.08.20 – 20:30 Uhr – Theater Moller Haus – Freiluftbühne

Sa. 15.08.20 – 20:30 Uhr – Theater Moller Haus – Freiluftbühne

Fr. 21.08.20 – 20:15 Uhr – Menschenskinder – Open Air

Sa. 22.08.20 – 20:15 Uhr – HoffART Theater

So. 23.08.20 – 20:15 Uhr – HoffART Theater

Di. 25.08.20 – 20.00 Uhr – Prinz Emil – Nachbarschaftsgarten

Do. 27.08.20 – 20:00 Uhr – Klause – Initiative Essbare Stadt

Fr. 28.08.20 – 20:00 Uhr – Agora – Open Air

Fr. 19.08.20 – 19:00 Uhr – Menschanskinder – Open Air

Weitere Termine und Informationen unter

www.justforfun-darmstadt.de

Quelle & Bild: Rainer Bauer und Kw8