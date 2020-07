Einbruch in Ausstellungsraum – Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch (21.-22.07.20) die Räume einer Kunstaustellung am Friedensplatz in Darmstadt heimgesucht und Beute gemacht. Gewaltsam hebelten die Täter die Stahleingangstür auf und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Auf der Suche nach Beute und nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Darunter auch einen 55 Zoll großen Fernseher, der bei seinem Abtransport möglicherweise bemerkt wurde. In diesem Zusammenhang fragen die ermittelnden Beamten: Wer hat zu Tatzeit, die zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochvormittag, 9.45 Uhr eingegrenzt wird, Verdächtiges beobachtet? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen