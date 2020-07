Lampertheim: Zwei Tote in Wohnhaus gefunden

Am Donnerstagmittag (23.07.20), gegen 12.20 Uhr, wurde die Polizei über zwei tote Personen in einem Wohnhaus in der Carl-Ullrich-Straße in Lampertheim informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge, handelt es sich bei den Toten um die beiden im Haus lebenden 92 und 62 Jahre alten Männer. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der 62-jährige Sohn erst seinen Vater getötet und sich im Anschluss selbst das Leben nahm. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Wegen der hohen Nachahmerquote berichten wir über Suizide nur in ausgewählten Fällen.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden. Unter der Hotline 0800/111 0 111 bzw. 0800/111 0 222 erhalten Sie Hilfe. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.