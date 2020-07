Zwei Einbrecher auf Recyclinghof festgenommen – Polizeihubschrauber im Einsatz

Nachdem am späten Freitagabend (17.07.20), gegen 23.25 Uhr Anwohner in der Röntgenstraße in Darmstadt-Arheilgen Aufbruchgeräusche gehört haben, wurden im Zuge der Absuche zwei Männer auf dem Recyclinghof festgenommen.

Mehrere Polizeistreifen umstellten zügig das weitläufige Gelände und durchkämmten mithilfe eines Polizeihundes das Areal. Einer der Täter, ein 31-jähriger Mann, versuchte noch über den Zaun zu flüchten, bevor die Handschellen klickten. Sein 41-jähriger Komplize versteckte sich auf einem Schrottcontainer, bevor er aus der Luft durch den eingesetzten Polizeihubschrauber entdeckt und durch die Bodenkräfte festgenommen werden konnte.

Inwieweit die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, dem Haftrichter vorgeführt werden, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Nach ersten Feststellungen war das Duo in ein Büro eingebrochen, um den Tresor aufzubrechen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen