Infoabende des Mutter-Kind-Zentrums starten wieder

Die Frauenklinik und das Perinatalzentrum Südhessen starten wieder die Informationsabende am Klinikum Darmstadt im Monat August: Der Raum im Logistikzentrum, Geb. 85 bietet nach den aktuellen Corona-Bestimmungen Platz für 35 Elternpaare. Damit diese Anzahl nicht überschritten wird, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich – vorzugsweise bitte per E-Mail an frauenklinik [at] mail.klinikum-darmstadt [dot] de oder telefonisch unter 06151 / 107-6151.

Im Monat August stehen folgende Termine zur Auswahl:

Elterninfoabende, bei denen das Geburtshilfeteam über das Spektrum der Geburtsmöglichkeiten im Klinikum Darmstadt informiert, am Dienstag, den 4. und Dienstag, den 18. August. Am Mittwoch, den 26. August 2020 informiert ein Kinderarzt zum Thema „Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern“. Alle Veranstaltungen starten um 18 Uhr.

Die Anmeldungen werden beim Einlass kontrolliert. Da sich die Besuchsregelungen und Bestimmungen für die Durchführung von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie jederzeit kurzfristig ändern können, bittet das Klinikum Darmstadt alle Angemeldeten, sich am Tag der Veranstaltung auf der Internetseite zu vergewissern, dass der Infoabend stattfinden kann: www.klinikum-darmstadt.de/veranstaltungen.