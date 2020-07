Bauarbeiten in Darmstadt-Kranichstein in der Bartningstraße

Am Montag (13. Juli 2020) beginnen Sanierungsarbeiten am Darmstädter Fernwärmnetz Arheilgen-Kranichstein. Gearbeitet wird in der Bartningstraße in Kranichstein. Während der Bauarbeiten muss die Bartningstraße im Abschnitt zwischen Gruberstraße und Waltherstraße komplett gesperrt werden. Eine Umfahrung ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang August 2020.

Quelle: ENTEGA AG