S-Bahnen zwischen Langen und Frankfurt Süd fahren nicht

Da die Bahn die Gleise erneuert, können auf der Strecke zwischen Langen, Hessen, Germany und Frankfurt am Main Süd in der Zeit vom 4. bis zum 27. Juli 2020 in beide Richtungen keine S-Bahnen fahren. Für die Fahrgäste der Linien S3 und S4 wird in dieser Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Allerdings befinden sich die Haltestellen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Die Lagepläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com/hessen abrufbar.

Die Gleise der Fernbahn zwischen Darmstadt und Frankfurt sind von den Bauarbeiten nicht betroffen. Fahrgäste, die direkt nach Frankfurt fahren möchten, können auf die Züge der Regionalbahnlinien RE60, RB68 und RB61 ausweichen.

Quelle: Deutsche Bahn AG