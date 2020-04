Kleinkind nach Zusammenprall mit Auto leicht verletzt

Glück im Unglück hatte ein Kleinkind am Sonntagnachmittag (26.04.20), gegen 17.00 Uhr in Pfungstadt.

Das 2-jährige Kind war mit seinen Eltern in Pfungstadt in der Eberstädter Straße im Bereich einer Eisdiele unterwegs. Das Mädchen lief nach aktuellem Ermittlungsstand unvermittelt vom Gehweg auf die Straße. Ein 59-jähriger Pfungstädter fuhr auf der Eberstädter Straße und erfasste das Kind mit seinem Auto. Die 2-jährige erlitt nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen