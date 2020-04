Fotowettbewerb „Biologische Vielfalt in Darmstadt“: Die ersten „Bilder der Woche“ sind ermittelt

„Biologische Vielfalt in Darmstadt“: So lautet das Thema eines Fotowettbewerbs, zu dem das Umweltamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt aufgerufen hat. Bereits in der ersten Woche haben sich rund sechzig Bürgerinnen und Bürger vom schönen Wetter und der Freude, sich an der frischen Luft zu betätigen, zur Teilnahme anregen lassen.

Richtige Raritäten wie ein C-Falter sind aufmerksamen Betrachtern vor die Linse geflogen. Aber auch ein ganz normales Gänseblümchen entfaltet seine Schönheit noch einmal deutlicher in Großaufnahme.

Die Bilder, die nach sieben Tagen die meisten Zustimmungen erhalten haben, sind die Gewinnerbilder der Woche. Sie sind auf der Homepage der Stadt Darmstadt unter Aktuelles und auf der Startseite von da-bei eingestellt. Einige weitere Informationen und wie das Motiv dazu beiträgt, mehr Biologische Vielfalt in Darmstadt zu fördern, können unter: https://liup.de/naturschutz-und-biologische-vielfalt. nachgelesen werden.

Die Preise, Gutscheine für regionales Saatgut und Pflanzen aus biologischem Anbau, werden den Gewinnerinnen direkt zugesandt. Die Bilder des jeweils vergangenen Wettbewerbszeitraums werden bis zum Ende der Aktion archiviert und nehmen nicht weiter an der Prämierung teil. Über neue Bilder, die nun unter https://da-bei.darmstadt.de/ hochgeladen werden, können alle Darmstädter Bürgerinnen und Bürger wieder eine Woche lang abstimmen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt