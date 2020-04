Linie H: Haltestellen entfallen

Die Buslinie H fährt von Montag (06.04.20) an bis einschließlich 17. April wegen einer Vollsperrung in der Kranichsteiner Straße eine Umleitung.

Die Haltestellen „Peter-Behrens-Straße“, „Alfred-Messel-Weg“, „Schwarzer Weg“ und „Kastanienallee“ entfallen in beide Fahrtrichtungen. In Fahrtrichtung Kranichstein wird die Haltestelle „Am Karlshof“ in die Kranichsteiner Straße auf Höhe der Hausnummer 65 verlegt, in Fahrtrichtung Innenstadt auf Höhe der Hausnummer 50.

Der geänderte Fahrplan der Linie H steht auf heagmobilo.de zum Download bereit.

Download: Fahrplan der Linie H von 6. bis 17 April 2020 (PDF)

Quelle: HEAG mobilo GmbH