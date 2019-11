Die Polizeistation Pfungstadt bittet um Mithilfe

Am Freitag (01.11.19), gegen 12:40 Uhr, musste aus bislang ungeklärter Ursache der Linienbus „P“ (Eberstadt – Pfungstadt) kurz der Haltestelle Zieglerstraße in Pfungstadt abbremsen. Durch das Bremsmanöver wurde eine 18-jährige Frau aus Pfungstadt verletzt, welche sich zum Unfallzeitpunkt in Höhe der mittleren Ausstiegstür des Busses befand.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste die Frau durch einen Rettungswagen schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06157-95090 bei der Polizeistation Pfungstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen