Tag der offenen Tür im Waldkindergarten

Zum Tag der offenen Tür lädt der Waldkindergarten Darmstadt ein: am Samstag, 19. Oktober 2018, von 15 bis 18 Uhr. Am Grundstück „An der Fasaneriemauer 74“ können Interessierte das Gelände kennenlernen und an Bastelangeboten teilnehmen. Eine Waldführung findet um 16 Uhr statt. Die Erzieherinnen erklären, was die Kinder im Wald beim Spielen erleben und lernen und stehen für weitere Fragen zur Verfügung.