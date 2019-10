Alle Mädels ab 14 Jahre sind am Freitag (18.10.19), ab 17:00 Uhr, in die Oetinger Villa in Darmstadt eingeladen bei „Girls* in Action – Volume2“ DAbei zu sein (einfach mit dem H-Bus Richtung Kesselhutweg bis zur Haltestelle „Am Karlshof“ fahren und den Zeichen folgen). Wie der Name schon sagt geht das Event in die zweite Runde und ist nur für junge Frauen ab 14 Jahren, die Bock auf geile Workshops und Party haben. Von Graffity, Songwriting, Schmuckschatulle bauen, bis Beauty und vielem mehr, ist alles dabei. Wer möchte kann auf der offenen Bühne am Abend ihr Talent zeigen. Im Anschluss gibts geile Musik im Partykeller, wo bis zum Umfallen getanzt werden darf. Der Eintritt ist frei, genauso wie das von Foodsharing zur Verfügung gestellte Essen, sowie natürlich Wasser. Wen es nach Limo dürstet, kann diese gegen kleines Geld erwerben. Das Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Abteilung Kinder- und Jugendförderung, freut sich auf euch.

Quelle & Bild: Wissenschaftsstadt Darmstadt / Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung