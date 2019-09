Bessungen: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Am Freitag (13.09.2019), gegen 23:30 Uhr, übersah eine 41-jährige Frau aus Darmstadt in der Heidelberger Straße beim Abbiegen nach links eine neben ihr fahrende Straßenbahn. Die 41-jährige wollte nach links in die Sandbergstraße abbiegen als es zu dem Zusammenstoß kam.

Trotz einer Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers konnte ein Unfall nicht vermieden werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 500 EUR. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen