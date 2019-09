Kranichstein: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag (08.09.2019) kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Gehweg der Kranichsteiner Straße in Darmstadt- Kranichstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Fahrradfahrerin aus Darmstadt mit dem Hund eines Spaziergängers kollidierte. Hierbei stürzte sie und verletzte sich schwer, in welcher Folge sie in ein Darmstädter Krankenhaus verbracht und medizinisch versorgt werden musste. Nach dem Unfall entfernten sich der Spaziergänger und sein Hund von der Unfallörtlichkeit in Richtung Grundstraße, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Bei dem Spaziergänger soll es sich um eine männliche Person (ca. 30 Jahre alt) handeln. Weiterhin hatte die Person blonde kurze Haare und trug eine Basecap, ein Hemd sowie eine lange Hose unbekannter Farbe. Bei dem Hund handelte es sich um einen etwa kniehohen, braunen Hund, bei dem es sich mutmaßlich um eine Bulldogge handelt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf den Spaziergänger geben können.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen