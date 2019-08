Gestaltungsbeirat tagt

Am Freitag, 23. August 2019, kommt der Gestaltungsbeirat der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Vorgestellt und diskutiert werden die Projekte Frankfurter Landstraße 171-173 (Aldi-Filiale), Seniorenwohnen im Fiedlersee (Erweiterung), die Planung für den Neubau des ISRA-Vision-Headquarters an der Frankfurter Straße sowie der Abriss und der Neubau einer Wohnanlage in der Hindenburgstraße 38/49.

Ab 13 Uhr tagt das Gremium öffentlich im Darmstadtium, Schlossgraben 1, Saal Aurum. Dabei besteht für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu Projekten und Planungsüberlegungen zu stellen und Anregungen zu geben. Im Anschluss an den öffentlichen Teil der Sitzung, der gegen 15 Uhr endet, wird der Gestaltungsbeirat gemeinsam mit den Vertretern der Stadtverordnetenversammlung und den Fachämtern im internen Gespräch Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise für den Magistrat erarbeiten.

Dem Gestaltungsbeirat der Wissenschaftsstadt Darmstadt gehören an: Christa Reicher (Architektin/Stadtplanerin) aus Aachen/Dortmund, Alexander Reichel (Architekt) aus Kassel, Thomas Knerer (Architekt) aus Dresden/München, Rebekka Junge (Landschaftsplanerin) aus Bochum und Dr. Martina Baum (Stadtplanerin und Architektin) aus Stuttgart. Aktuelle Informationen zur jeweiligen Sitzung können der Seite http://gestaltungsbeirat.darmstadt.de entnommen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt