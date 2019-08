Märchen und Kindergeschichten im August in der Stadtbibliothek

Nach den Sommerferien startet die Vorlesestunde für alle Jungen und Mädchen ab 4 Jahren samstags wieder um 11 Uhr in der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2.

Am 17. und 31. August 2019 gibt es Geschichten zum Thema Freundschaft nach dem Motto ‚Beste Freunde für immer‘. Am Samstag (24.08.19) steht das japanische Erzähltheater ‚Kamashibai‘ mit „Aladin und die Wunderlampe“ sowie „Ali Baba und die 40 Räuber“ auf dem Programm. Treffpunkt ist in der Kinder- und Jugendabteilung. Die Teilnahme ist kostenfrei.