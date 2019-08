Pfungstadt: Abschlepp-Gespann kontrolliert – 49-Jähriger mit über 3 Promille am Steuer

Eine Kontrolle eines Abschleppvorgangs endete am Freitagmittag (09.08.19) für einen 49-jährigen Mann auf der Polizeidienststelle. Das Gespann, bestehend aus zwei Fahrzeugen und einem Seil, fiel gegen 12 Uhr einer Streife der Polizeistation Pfungstadt in der Lindenstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer des abgeschleppten Autos Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest brachte mit über 3 Promille die Gewissheit. Nach einer Blutentnahme und den anschließenden polizeilichen Maßnahmen, wurde der 49-Jährige in die Obhut seiner Lebensgefährtin übergeben. Er wird sich zukünftig wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten müssen. Geprüft wird auch, ob sich der Fahrer des Zugfahrzeuges strafbar gemacht haben könnte.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen