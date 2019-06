Lesebühne: Julia Mantel und Anja Goeft-Sozza zu Gast im Literaturhaus

Am Mittwoch, 5. Juni 2019, tragen Julia Mantel und Anja Goeft-Sozza um 19.30 Uhr ihre Gedichte im Literaturhaus, Kasinostraße 3, vor und werden von Gudrun Lang-Eurisch (Kontrabass) und Matthias Schubert (Klavier) musikalisch begleitet.

Julia Mantel stellt ihren 2018 in der edition faust erschienenen Gedichtband „Der Bäcker gibt mir das Brot auch so“ vor, der in lakonischen Momentaufnahmen das Banale des Alltags an die großen Themen des Menschseins bindet.

Anja Goeft-Sozza, die sich Lorraine nennt und unter dem Berliner Label „zuckerstudio waldbrunn“ publiziert, liest aus ihren lyrischen „zweifelheften“ Gedichte, die durch semantische Überblendungen neue Sprach-, Bild- und Denkräume eröffnen.

Die Veranstaltung wird von Kurt Drawert moderiert. Der Eintritt ist frei.