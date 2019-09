Lesebühne im Oktober 2019: Kürzestprosa von Sandra Ade und Christoph Wirges

Zwei Autoren der Darmstädter Textwerkstatt lesen am Mittwoch, 2. Oktober 2019, um 19.30 Uhr im Literaturhaus, Kasinostraße 3, Kürzestprosa. Bei Sandra Ade (Darmstadt) sind es kleine, fragmentierte Augenblicke des Alltags. Christoph Wirges (Mainz) arbeitet an einem Prosaband, in dem eine Reihe skurriler Figuren zu Wort kommt, deren Verschiedenheit sich auch in der Form zeigt, von der Parabel über die Kalendergeschichte bis zum Prosagedicht. Martina Weber moderiert. Musikalische Begleitung durch Gudrun Lang-Eurisch (Kontrabass) und Matthias Schubert (Klavier). Der Eintritt ist frei.