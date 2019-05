Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Sonntag (26.05.18) um 14:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Radfahrer aus Weiterstadt die Bismarckstraße, vom Bahnhof kommend in Richtung Darmstädter Innenstadt. Im Einmündungsbereich zur Kirschenallee wechselte er den Fahrstreifen und geriet mit dem Vorderrad in die dort verlaufenden Straßenbahnschienen. Hierdurch kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Weiterstädter wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall kam es zwischenzeitlich zu einem Rückstau in Richtung Hauptbahnhof, sowie Kirschenallee, durch den auch der Straßenbahn- und Busverkehr auf dieser Strecke beeinträchtigt wurde.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen