Drei Autos zerkratzt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

In der Nacht zum Sonntag (18.-19.05.19) haben bislang noch unbekannte Täter ihr Unwesen im Rosenhöhweg getrieben und gleich mehrere dort geparkte hochwertige Autos beschädigt. Aktuell wurden bei der Polizei drei Anzeigen erstattet, nachdem die Täter die Fahrzeugseiten eines Audi, BMW und Jaguar zerkratzten und damit einen Gesamtsachschaden von mindestens 4500 Euro verursacht haben. Am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, waren die Beschädigungen von den Besitzern entdeckt und die Polizei informiert worden. Nach derzeitigen Kenntnisstand dürfte der Tatzeitraum bis zum Vorabend, Samstag(18.05.19), 19 Uhr, zurückreichen. Die Ermittler suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-3610, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt alles Sachdienliche entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen