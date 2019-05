White Nights – Das Darmstädter Rockpop-Duo spielt im Theater im Pädagog

Am Samstag, den 25. Mai 2019 gastiert das Duo White Nights im Theater im Pädagog (TIP) im Herzen Darmstadts. Einmal mehr bringt das Rockpop-Tandem von Michael Novalis Lang und Micha Stöcker damit seine Passion für Auftrittsorte mit besonderem Flair zum Ausdruck. Denn der Gewölbekeller des „Alten Pädagog“ atmet Geschichte. Hier haben Georg Lichtenberg, Justus Liebig und Georg Büchner die Schulbank gedrückt. Heute gehört das TIP zur festen Größe der Darmstädter Kulturszene.

„Wir lieben historisches Ambiente, in denen wir mit dem Publikum auf Tuchfühlung gehen können“, sagt Michael Novalis Lang, E-Gitarrist und zweite Stimme von White Nights. Das Darmstädter Rockpop-Duo gibt am Abend des 25. Mai 2019 ein etwa zweistündiges Konzert im Theater im Pädagog (Pädagogstraße 5), in dessen Mittelpunkt eine abwechslungsreiche Mischung aus Eigenkompositionen und Coversongs aus den 1980er- und 1990er-Charts stehen wird. Und wer die beiden Michas – viele Jahre die Köpfe der Kultband Crazy `bout Kinski – schon einmal live erlebt hat, der weiß: Ein langweiliger Abend wird das ganz bestimmt nicht!

Das White Nights-Konzert im „Alten Pädagog“ am 25.5.2019 beginnt um 20:00 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 10.- Euro. Karten können vorbestellt werden unter den Telefonnummern 0 61 51-66 01 306 (TIP) oder 0 61 51-13 45 13 (Darmstadtshop) oder auch online auf der Website des TIP (www.paedagogtheather.de).

Bild: White Nights

Quelle: Redaktionsbüro Stöcker